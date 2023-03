Covid, nuova teoria sulla pandemia: il cane procione nel mercato di Wuhan (Di venerdì 17 marzo 2023) Per mesi, quando nel 2020 il coronavirus Sars-COV-2 cominciava a correre sempre più veloce nell'uomo, gli scienziati si sono messi alla ricerca del cosiddetto ‘ospite intermedio', un animale dal quale il virus avrebbe fatto il suo salto nella specie umana. Oggi a distanza di 3 anni quella domanda resta senza risposta. E in questo arco temporale nel dibattito fra gli esperti la teoria di un'origine naturale del virus si è alternata con l'ipotesi di una fuga dal laboratorio. Secondo l'ultima ipotesi il coronavirus Sars-CoV-2 avrebbe un legame con i cani procione in vendita al mercato di Wuhan, con nuove evidenze alla teoria secondo cui la pandemia potrebbe essere stata innescata da un animale infetto, trattato attraverso il commercio illegale di animali selvatici. I dati ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Per mesi, quando nel 2020 il coronavirus Sars-COV-2 cominciava a correre sempre più veloce nell'uomo, gli scienziati si sono messi alla ricerca del cosiddetto ‘ospite intermedio', un animale dal quale il virus avrebbe fatto il suo salto nella specie umana. Oggi a distanza di 3 anni quella domanda resta senza risposta. E in questo arco temporale nel dibattito fra gli esperti ladi un'origine naturale del virus si è alternata con l'ipotesi di una fuga dal laboratorio. Secondo l'ultima ipotesi il coronavirus Sars-CoV-2 avrebbe un legame con i caniin vendita aldi, con nuove evidenze allasecondo cui lapotrebbe essere stata innescata da un animale infetto, trattato attraverso il commercio illegale di animali selvatici. I dati ...

