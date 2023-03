Covid, news oggi. Oms: "Nel 2023 sta per diventare come un'influenza stagionale". DIRETTA (Di venerdì 17 marzo 2023) Resta quasi invariata l'incidenza settimanale dei casi in Italia, pari a 38 ogni 100mila abitanti nel periodo fra il 6 e il 12 marzo, contro i 41 dei 7 giorni precedenti. In leggero calo l'indice di trasmissibilità: l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è sceso allo 0,94 dallo 0,97, sotto la soglia epidemica. Stabile all'1% il tasso di occupazione in terapia intensiva, in lieve diminuzione quello nelle aree mediche. Sono stati 23.730 i nuovi casi e 212 i decessi nell'ultima settimana, -1,1% e -1,9% Leggi su tg24.sky (Di venerdì 17 marzo 2023) Resta quasi invariata l'incidenza settimanale dei casi in Italia, pari a 38 ogni 100mila abitanti nel periodo fra il 6 e il 12 marzo, contro i 41 dei 7 giorni precedenti. In leggero calo l'indice di trasmissibilità: l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è sceso allo 0,94 dallo 0,97, sotto la soglia epidemica. Stabile all'1% il tasso di occupazione in terapia intensiva, in lieve diminuzione quello nelle aree mediche. Sono stati 23.730 i nuovi casi e 212 i decessi nell'ultima settimana, -1,1% e -1,9%

