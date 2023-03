Covid | nell' ultima settimana 23 730 nuovi casi e 212 decessi

(Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) –tra il 10 e il 16 marzo 2023, in Italis, si registrano 23.730positivi, con una diminuzione dell'1,1% rispetto allaprecedente, quando ifurono 23.988. Sono 212 i deceduti, con una variazione di -1,9% rispetto allaprecedente, quando furono 216. 452.747 i tamponi effettuati, con una variazione di -5,3% rispetto allaprecedente, quando i test furono 477.908. Tasso di positività del 5,2% con una variazione di +0,2% rispetto allaprecedente (5,0%). (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it

Tasso occupazione terapie intensive è stabile all'1%,quello nei reparti medi- ci scende dal 4,7% al 4,3%.Rischio alto per 4 regioni, moderato per 9.Questi i dati del monitoraggio Iss sul Covid.