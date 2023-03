Covid Lombardia, nessun paziente in intensiva: prima volta da 2020 (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "Nel giorno che precede la Giornata per la commemorazione delle vittime del Covid, dagli ospedali della Lombardia giunge una splendida notizia: per la prima volta, dal 20 febbraio 2020, oggi venerdì 17 marzo nessun letto di terapia intensiva risulta occupato da pazienti che hanno contratto il virus". Lo comunica l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. "Si tratta di una notizia importante che attendevamo da 3 anni", sottolinea Bertolaso. "Un risultato che tre anni fa, il 17 marzo del 2020, quando i ricoverati in terapia intensiva erano 879 e quelli nei reparti ordinari 6.953 (oggi 189), sembrava impossibile da raggiungere", evidenzia. "E' sicuramente merito della campagna vaccinale che ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "Nel giorno che precede la Giornata per la commemorazione delle vittime del, dagli ospedali dellagiunge una splendida notizia: per la, dal 20 febbraio, oggi venerdì 17 marzoletto di terapiarisulta occupato da pazienti che hanno contratto il virus". Lo comunica l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. "Si tratta di una notizia importante che attendevamo da 3 anni", sottolinea Bertolaso. "Un risultato che tre anni fa, il 17 marzo del, quando i ricoverati in terapiaerano 879 e quelli nei reparti ordinari 6.953 (oggi 189), sembrava impossibile da raggiungere", evidenzia. "E' sicuramente merito della campagna vaccinale che ci ...

