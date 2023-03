Covid | incidenza stabile e scende l’indice Rt | 4 regioni a rischio alto – Il monitoraggio Iss

(Di venerdì 17 marzo 2023) Resta abbastanzal’settimanale dei casi di Coronavirus in Italia. Tra il 6 e il 12 marzo si attesta a 38 casi ogni 100mila abitanti contro i 41 dei 7 giorni precedenti. La fascia d’età in cui viene registrato unpiù elevato, stimato a 77 casi su 100mila abitanti, è quella dai 90 anni in poi. È quanto registra ildell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e il ministero della Salute. Buone notizie anche sul fronte deldi trasmissibilità, il cui indice Rt medio calcolato sui casi sintomaticiallo 0,94 rispetto allo 0,97 passato. Dato che resta sotto la soglia epidemica. Aumentano, invece, da due a quattro leclassificate aa causa di numerosi allerte di resilienza. ...

