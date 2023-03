Covid in Toscana | 4 morti oggi | 17 marzo 208 i contagi E 150 i ricoverati 7 in terapia intensiva

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaToscana : Pasqua, torna rievocazione Passione di Cristo a Grassina. Il Venerdì Santo versione intera della manifestazione dop… - DanielaPF75 : RT @Miti_Vigliero: Covid monitoraggio Iss. Scende l’indice Rt da 0.97 a 0,94 (capirai...) Aumentano invece da 2 a 4 le regioni a rischio al… - grillotalpa : RT @Open_gol: Sono Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Toscana - Open_gol : Sono Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Toscana - RossanaGiannan2 : RT @Miti_Vigliero: Covid monitoraggio Iss. Scende l’indice Rt da 0.97 a 0,94 (capirai...) Aumentano invece da 2 a 4 le regioni a rischio al… -

...19.320 in Emilia - Romagna 12.717 in Sicilia 13.832 in Piemonte 9.680 in Puglia 11.611 in4.567 in Valle d'Aosta FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere, ...Leggi Anche Inchiesta, Foti: 'In caso di rinvio a giudizio di uomini dello Stato, sicuramente il governo si ... Sono indicate a rischio alto Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e; sono a ...Altri 208 nuovi casi e quattro morti perinnelle 24 ore secondo il consueto rilevamento giornaliero della Regione. Le ultime vittime sono state nelle aree di Firenze, Massa Carrara, Siena e Grosseto. Il totale dei decessi sale ...

Coronavirus in Toscana: il bollettino del 17 marzo PisaToday

Covid: Iss ha trasmesso i dati della settimana ... da Ansa le regioni che sono considerate ad alto rischio sono Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Toscana. Quelle che invece rientrano nel rischio ...FIRENZE – Sono 4 i morti per Coronavirus oggi, 17 marzo 2023, in Toscana. Si tratta di 3 uomini e 1 donna con un’età media di 82 anni. Sono 208 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ...