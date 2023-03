Covid: Dg Oms, 'quasi 7 mln morti in 3 anni e ancora troppi 5mila a settimana' (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "A 3 anni di distanza" da quando l'11 marzo 2020 "l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha descritto per la prima volta l'epidemia globale di Covid-19 come una pandemia", il mondo è arrivato a contare "quasi 7 milioni di morti segnalati, anche se sappiamo che il numero effettivo di decessi è molto più alto. Siamo sicuramente in una posizione molto migliore ora" che in passato, "e fa molto piacere vedere che per la prima volta il numero settimanale di decessi segnalati nelle ultime 4 settimane è stato inferiore rispetto a quando abbiamo usato per la prima volta la parola 'pandemia' 3 anni fa. Ma non siamo ancora arrivati" alla parola fine. "La scorsa settimana sono stati segnalati ancora più ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "A 3di distanza" da quando l'11 marzo 2020 "l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha descritto per la prima volta l'epidemia globale di-19 come una pandemia", il mondo è arrivato a contare "7 milioni disegnalati, anche se sappiamo che il numero effettivo di decessi è molto più alto. Siamo sicuramente in una posizione molto migliore ora" che in passato, "e fa molto piacere vedere che per la prima volta il numerole di decessi segnalati nelle ultime 4 settimane è stato inferiore rispetto a quando abbiamo usato per la prima volta la parola 'pandemia' 3fa. Ma non siamoarrivati" alla parola fine. "La scorsasono stati segnalatipiù ...

