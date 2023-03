Covid, Bertolaso: 'Vuote le terapie intensive in Lombardia' (Di venerdì 17 marzo 2023) In Lombardia "per la prima volta, dal 20 febbraio 2020, oggi venerdì 17 marzo, nessun letto di terapia intensiva risulta occupato da pazienti che hanno contratto il virus" del Coronavirus: è l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) In"per la prima volta, dal 20 febbraio 2020, oggi venerdì 17 marzo, nessun letto di terapia intensiva risulta occupato da pazienti che hanno contratto il virus" del Coronavirus: è l'...

Covid, per la prima volta in Lombardia nessun letto in terapia intensiva L'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, annuncia questo importante traguardo nella lotta contro il virus proprio alla vigilia della Giornata per la commemorazione delle vittime del Covid. È l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso a dare l'annuncio il giorno prima che si celebri la Giornata per la commemorazione delle vittime del Covid. "È sicuramente merito della campagna vaccinale e delle cure". Lo ha comunicato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. "Una notizia che attendevamo da 3 anni" ha dichiarato il presidente Fontana.