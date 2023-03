Covid: 90 gli infermieri morti, Ordini 'celebrati da eroi ma tornati nell'ombra' (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) - Si celebra domani, sabato 18 marzo, la terza Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid: oltre 187mila in Italia, di cui 90 infermieri che "hanno dato la vita sul luogo di lavoro". Li ricorda la Fnopi, Federazione nazionale Ordini delle professioni infermieristiche, che esprime solidarietà anche "ai numerosi contagiati: oltre 390mila da inizio pandemia, tra infezioni e reinfezioni". La Fnopi invita a non dimenticare: "Durante il Covid, infermieri e operatori sanitari sono stati celebrati da tutti", mentre "oggi troppo spesso tornano a essere in un cono d'ombra. Bisogna disinnescare questo rischio, a partire da nuovi investimenti e dalla revisione dei modelli organizzativi", avverte la presidente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) - Si celebra domani, sabato 18 marzo, la terza Giornata nazionale in memoria delle vittime del: oltre 187mila in Italia, di cui 90che "hanno dato la vita sul luogo di lavoro". Li ricorda la Fnopi, Federazione nazionaledelle professionistiche, che esprime solidarietà anche "ai numerosi contagiati: oltre 390mila da inizio pandemia, tra infezioni e reinfezioni". La Fnopi invita a non dimenticare: "Durante ile operatori sanitari sono statida tutti", mentre "oggi troppo spesso tornano a essere in un cono d'. Bisogna disinnescare questo rischio, a partire da nuovi investimenti e dalla revisione dei modelli organizzativi", avverte la presidente della ...

