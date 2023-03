Costi gita scolastica, Costarelli: “Diverse scuole hanno scelto di muoversi soltanto in Italia” (Di venerdì 17 marzo 2023) Costi gita scolastica: l’aumento del 20% riduce la partecipazione degli studenti. “E’ ripartita la macchina dei viaggi di istruzione fermatasi tre anni fa. Il tema, percepito anche dai normali cittadini per altre spese, riguarda sensibilmente anche l’aumento dei Costi della scuola, più ali rispetto a tre anni fa – ha osservato Cristina Costarelli, presidente di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023): l’aumento del 20% riduce la partecipazione degli studenti. “E’ ripartita la macchina dei viaggi di istruzione fermatasi tre anni fa. Il tema, percepito anche dai normali cittadini per altre spese, riguarda sensibilmente anche l’aumento deidella scuola, più ali rispetto a tre anni fa – ha osservato Cristina, presidente di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alatrie89687947 : RT @IlPrimatoN: Sempre peggio, in ogni ambito - IlPrimatoN : Sempre peggio, in ogni ambito - MgraziaT : RT @PSchioppa: #unaTARDIVA_gita_aCUTRO Ancora in tempo per addebitare i costi dei funerali e delle bare ai superstiti con un bel #dpcm - PivaEdoardo : Fare una richiesta sei costi della gita a Cutro del governo degli orrendi orrori - Frances92021252 : @OttoemezzoTW @pdnetwork @ellyesse @Corriere @beppesevergnini @La7tv Chi ha sostenuto i costi del Cdm a Cutro? I p… -