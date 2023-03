Così la Russia aggira le sanzioni. Lo stratagemma e il rischio di disastro ambientale (Di venerdì 17 marzo 2023) Mano pesante inefficace e anche rischiosa. La Russia sta utilizzando vecchie petroliere per aggirare le sanzioni occidentali sulle esportazioni dei suoi combustibili fossili comminate dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Si tratta di imbarcazioni usurate, a malapena coperte da assicurazione, e che sono molto esposte a fuoriuscite di greggio e quindi a provocare incidenti potenzialmente catastrofici. I timori sono particolarmente accentuati tra i decisori politici e gli attivisti ambientali nei Paesi sul Mar Baltico, i più esposti in caso di disastro in quanto situato sulla rotta settentrionale delle spedizioni di petrolio russo. Già con petroliere moderne la navigazione in queste acque può essere una sfida, soprattutto per gli equipaggi non abituati alle gelide condizioni invernali. Ma dopo le ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Mano pesante inefficace e anchesa. Lasta utilizzando vecchie petroliere perre leoccidentali sulle esportazioni dei suoi combustibili fossili comminate dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Si tratta di imbarcazioni usurate, a malapena coperte da assicurazione, e che sono molto esposte a fuoriuscite di greggio e quindi a provocare incidenti potenzialmente catastrofici. I timori sono particolarmente accentuati tra i decisori politici e gli attivisti ambientali nei Paesi sul Mar Baltico, i più esposti in caso diin quanto situato sulla rotta settentrionale delle spedizioni di petrolio russo. Già con petroliere moderne la navigazione in queste acque può essere una sfida, soprattutto per gli equipaggi non abituati alle gelide condizioni invernali. Ma dopo le ...

