Così Klimt ispirò gli artisti italiani del Novecento (Di venerdì 17 marzo 2023) Un’eccezionale mostra al Mart di Rovereto offre allo sguardo l’universo onirico, raffinato e orientaleggiante del grande maestro viennese, reinterpretato in molte altre opere (tra dipinti e sculture) nei primi vent’anni del secolo scorso. Viaggio affascinante in 200 creazioni di rara bellezza. La mostra è incredibilmente puntuale. A partire dalla ricognizione di artisti precoci e periferici come Domenico Baccarini con il suo cenacolo baccariniano e gli effetti che produsse, ancora negli anni Venti, sull’esotica ceramica di Francesco Nonni. Nello stesso ambito si segnala l’esperienza di Giovanni Guerrini di Imola con il fascinoso ritratto del 1913, rarefatto omaggio a Klimt, in cui si riconoscono suggestioni dei Preraffaelliti, dell’Art Nouveau, della Secessione viennese. Dopo aver studiato a Bologna con Adolfo De Carolis, si fece conoscere nel 1908 ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 marzo 2023) Un’eccezionale mostra al Mart di Rovereto offre allo sguardo l’universo onirico, raffinato e orientaleggiante del grande maestro viennese, reinterpretato in molte altre opere (tra dipinti e sculture) nei primi vent’anni del secolo scorso. Viaggio affascinante in 200 creazioni di rara bellezza. La mostra è incredibilmente puntuale. A partire dalla ricognizione diprecoci e periferici come Domenico Baccarini con il suo cenacolo baccariniano e gli effetti che produsse, ancora negli anni Venti, sull’esotica ceramica di Francesco Nonni. Nello stesso ambito si segnala l’esperienza di Giovanni Guerrini di Imola con il fascinoso ritratto del 1913, rarefatto omaggio a, in cui si riconoscono suggestioni dei Preraffaelliti, dell’Art Nouveau, della Secessione viennese. Dopo aver studiato a Bologna con Adolfo De Carolis, si fece conoscere nel 1908 ...

