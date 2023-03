Così Africa Blues racconta il Mozambico nel 2100. La mostra (Di venerdì 17 marzo 2023) Un’oasi verde nel cuore di Roma, dentro questa oasi una serra, allestita con immagini sospese che rappresentano un Paese lontano. L’oasi è l’Orto Botanico della Capitale, situato proprio al centro della città, mentre la serra è lo spazio gestito dall’Università La Sapienza, allestito con le immagini fotografiche della mostra “Africa Blues. Mozambico nel 2100: proiezioni della crisi climatica sui volti di chi la vive ogni giorno”, promossa da WeWorld, organizzazione non governativa impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne, bambini e bambine in 27 Paesi, tra cui l’Italia. E seppure non è detto che il tentativo fosse esplicitamente generare un effetto straniante, già da subito, superando il cancello d’ingresso dell’Orto Botanico, si percepisce la contrapposizione tra paesaggio urbano e ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 marzo 2023) Un’oasi verde nel cuore di Roma, dentro questa oasi una serra, allestita con immagini sospese che rappresentano un Paese lontano. L’oasi è l’Orto Botanico della Capitale, situato proprio al centro della città, mentre la serra è lo spazio gestito dall’Università La Sapienza, allestito con le immagini fotografiche dellanel: proiezioni della crisi climatica sui volti di chi la vive ogni giorno”, promossa da WeWorld, organizzazione non governativa impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne, bambini e bambine in 27 Paesi, tra cui l’Italia. E seppure non è detto che il tentativo fosse esplicitamente generare un effetto straniante, già da subito, superando il cancello d’ingresso dell’Orto Botanico, si percepisce la contrapposizione tra paesaggio urbano e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è convinto che l'aumento degli sbarchi sulle coste italiane sia dovuto al… - moenia_mundi : @LCafuero @salvini_giacomo @CarloCalenda Per 'questi' non è importante la sostanza, altrimenti non indurrebbero, da… - abruzzopopolare : @LegaSalvini Dopo questo, anche quello che lega l'Africa così si evitano i naufragi - ultosa1 : @ValentinaMihay5 @ravel80262268 Humm avrei i miei dubbi, non puoi far guerra dappertutto contro la Russia, Corea, C… - lx_twit : @rulajebreal vabbè, magari ha un parente tipografo, fa stampare degli opuscoli (100 euro l'uno, soldi pubblici) e l… -