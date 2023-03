"Cosa si è concessa dopo la morte di Costanzo": Signorini, scoop sulla De Filippi (Di venerdì 17 marzo 2023) È dedicata a Maria De Filippi l'ultima copertina del settimanale Chi: “Tra sport e famiglia si prepara al lavoro”. La conduttrice è stata paparazzata al termine di una partita a tennis in doppio con il fratello, Giuseppe De Filippi, contro Rudy Zerbi e un altro amico, in un circolo in zona Prati a Roma. Poi un caffè al bar. “Maria si è concessa qualCosa che va un pochino oltre le vetrate del suo ufficio - si legge sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini -. Si è concessa un'uscita per trascorrere quasi un paio di ore al sole, un record per lei, in un circolo tennis non lontano da casa, con il fratello al quale è legatissima”. Nella sua prima registrazione televisiva dopo la morte del marito Maurizio Costanzo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) È dedicata a Maria Del'ultima copertina del settimanale Chi: “Tra sport e famiglia si prepara al lavoro”. La conduttrice è stata paparazzata al termine di una partita a tennis in doppio con il fratello, Giuseppe De, contro Rudy Zerbi e un altro amico, in un circolo in zona Prati a Roma. Poi un caffè al bar. “Maria si èqualche va un pochino oltre le vetrate del suo ufficio - si legge sulle pagine della rivista diretta da Alfonso-. Si èun'uscita per trascorrere quasi un paio di ore al sole, un record per lei, in un circolo tennis non lontano da casa, con il fratello al quale è legatissima”. Nella sua prima registrazione televisivaladel marito Maurizio, ...

