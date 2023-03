Cosa fare a Roma e sul litorale romano sabato 18 e domenica 19 marzo 2023: gli eventi in programma (Di venerdì 17 marzo 2023) . Questo sarà un nuovo weekend all’insegna delle attività culturali e soprattutto delle attività da fare all’aria aperta, come sarà appunto la Maratona di Roma di questa domenica. Già stasera, 17 marzo 2023, avremo modo di festeggiare il Saint Patrick day per gli amanti della birra, con eventi che interesseranno lo storico Rione Monti e gli altri pub irlandesi sparsi per la Capitale. domenica invece, 19 marzo 2023, sarà tempo della Festa del Papà. Cosa fare a Roma questo weekend? Questo venerdì alle 16, sull’Appia Antica sarà organizzata una visita guidata alle catacombe di via Latina. Ai turisti, verrà mostrato il cantiere di scavo in quel punto della Città, guidati dal responsabile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) . Questo sarà un nuovo weekend all’insegna delle attività culturali e soprattutto delle attività daall’aria aperta, come sarà appunto la Maratona didi questa. Già stasera, 17, avremo modo di festeggiare il Saint Patrick day per gli amanti della birra, conche interesseranno lo storico Rione Monti e gli altri pub irlandesi sparsi per la Capitale.invece, 19, sarà tempo della Festa del Papà.questo weekend? Questo venerdì alle 16, sull’Appia Antica sarà organizzata una visita guidata alle catacombe di via Latina. Ai turisti, verrà mostrato il cantiere di scavo in quel punto della Città, guidati dal responsabile ...

