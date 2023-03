Cosa c’è nella riforma fiscale del governo Meloni

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato ladel Fisco: 20 articoli suddivisi in cinque parti che diventeranno operativi entro due anni dall’entrata in vigore della legge delega. Il cambiamento più importante riguarda l’Imposta sul reddito delle persone fisiche: l’Irpef passerà da quattro aliquote a tre, ma ilnon ha spiegato ancora come. Ci sono ipotesi. La prima è: aliquota al 23 per cento per chi guadagna fino a 15 mila euro, al 28 per cento per chi guadagna fino a 50 mila euro, al 43 per cento per chi guadagna oltre 50 mila euro. La seconda ipotesi è: aliquota è al 23 per cento per chi guadagna fino a 28 mila euro, al 33 per cento per chi guadagna fino a 50 mila euro, al 43 per cento oltre i 50 mila euro. Laprevede anche l’azzeramento dell’Iva per i beni di prima necessità, lo stop alle comunicazioni fiscali ...