Cosa aspettarsi dalla fase finale della Serie A femminile

Da quest'anno in Serie A femminile sono cambiate un po' di cose. La prima, più evidente, è che da 12 squadre si sia passati a 10. La seconda, che invece forse non conoscete se non seguite abitualmente la Serie A femminile, riguarda invece un nuovo format a due fasi. Nella prima fase, conclusa da appena due settimane, tutte le squadre si scontrano in gare andata e ritorno. Nella seconda fase, che inizierà questo weekend, si scontreranno tra loro le prime cinque della classifica e le ultime cinque della classifica in quelle che sono state definite poule scudetto e poule salvezza. In questo secondo round è bene ricordare che ciascuna squadra manterrà gli stessi punti acquisiti nel corso della prima fase, dunque ogni ...

