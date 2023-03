Corte penale internazionale, emesso un mandato di arresto per Putin: Deportati migliaia di bambini ucraini (Di venerdì 17 marzo 2023) La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione alla guerra in Ucraina. Il presidente russo è accusato di aver deportato migliaia di bambini ucraini in Russia. La stessa accusa, con un secondo mandato di cattura, è stata contestata a Maria Lvova-Belova, commissaria di Mosca per i diritti dei bambini. Investigatori e magistrati che indagano sui crimini compiuti durante il conflitto spiegano che questo filone di indagine ha sempre avuto la priorità perché «bambini e adolescenti non possono essere trattati come bottino di guerra». E adesso, al termine di verifiche complesse e approfondite anche per quanto ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) Lahaundiper il presidente russo Vladimirin relazione alla guerra in Ucraina. Il presidente russo è accusato di aver deportatodiin Russia. La stessa accusa, con un secondodi cattura, è stata contestata a Maria Lvova-Belova, commissaria di Mosca per i diritti dei. Investigatori e magistrati che indagano sui crimini compiuti durante il conflitto spiegano che questo filone di indagine ha sempre avuto la priorità perché «e adolescenti non possono essere trattati come bottino di guerra». E adesso, al termine di verifiche complesse e approfondite anche per quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione… - davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - MarcoFattorini : ++ La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin. L’accusa… - ilciuccy : RT @Agenzia_Ansa: La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin. E' accusato di… - Renzoseccia : RT @TgLa7: La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione alla guerra… -