Corte penale Aja contro Putin: che cos’è e quando interviene (Di venerdì 17 marzo 2023) Erede alla lontana del tribunale che giudicò i nazisti a Norimberga, è operativa dal 2002: valuta i responsabili di crimini contro le popolazioni civili. I precedenti (temporanei) dell’ex Jugoslavia e del Ruanda Leggi su corriere (Di venerdì 17 marzo 2023) Erede alla lontana del tribunale che giudicò i nazisti a Norimberga, è operativa dal 2002: valuta i responsabili di criminile popolazioni civili. I precedenti (temporanei) dell’ex Jugoslavia e del Ruanda

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione… - davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - nelloscavo : +++ Mandato di cattura per #Putin +++ La Corte penale internazionale: «Deportazione di bimbi #Ucraina in #Russia»… - scc68samu : RT @elisamariastel1: Ricordo a tutti che, oltre alla Russia e Cina, a non riconoscere la Corte Penale Internazionale, vi sono anche gli Sta… - antonio_effe54 : RT @Lukyluke311: Nel 2018 gli Stati Uniti avevano minacciato di #arrestare e #sanzionare giudici e funzionari della Corte penale internazio… -