Coronavirus in Italia | bollettino settimanale del 17 marzo | ancora in calo casi e decessi

(Di venerdì 17 marzo 2023) Continuano a diminuire i contagi Covid ine il numero di. A rivelarlo è ildel ministero della Salute, relativo al periodo dal 10 al 16(GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Nella settimana in esame si sono registrati 23.730 nuovidi Covid-19, indell’1,1% rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 23.988). Sono stati 212 iin 7 giorni, con una riduzione dell’1,9% rispetto alla settimana prima (erano 216). Sono stati eseguiti 452.747 tamponi, il 5,3% in meno rispetto all'ultimo(477.908). In lieve aumento il tasso di positività, al 5,2% con una variazione di +0,2% rispetto alla settimana precedente (5%). Ipositivi totali in ...

Intale indicatore è 40 .in Abruzzo, i dati dall'11 al 17 marzo 2023 ultima modifica: 2023 - 03 - 17T15:36:48+00:00 daAlla data di ieri erano 4 i ricoverati in terapia intensiva per il Covid (+1 rispetto a una settimana fa) e 186 ( - 2) negli altri reparti per la cura delin Lombardia. Lo rende noto la Regione che ha spiegato come oggi invece non ci sia più alcun paziente in terapia intensiva per il virus. Dall'inizio della pandemia si sono registrati 45.In Lombardia "per la prima volta, dal 20 febbraio 2020, oggi venerdì 17 marzo, nessun letto di terapia intensiva risulta occupato da pazienti che hanno contratto il virus" del: è l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso a dare l'annuncio il giorno prima che si celebri la Giornata per la commemorazione delle vittime del Covid. "È sicuramente merito della ...

E la Toscana è una di queste. Lo indica il monitoraggio settimanale sull'andamento dei casi di Covid-19 in Italia del ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità (Iss), relativo al periodo ...