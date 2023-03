Cordoba | ecco le opere che arricchiranno la sala d’attesa del Consolato

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ledella pittrice italo-argentina Matilde Hubaide donate dall’artista alGenerale d’Italia a, in Argentina, di cui il Console Generale Giulia Campeggio, faranno parte della mostra permanente “Paesaggi d’Italia-Caminando por Italia” che arricchirà ladele sarà quindi visibile dal pubblico che quotidianamente accede a questi locali per usufruire dei servizi consolari. Lerappresentano alcune delle città e dei luoghi più emblematici d’Italia, come Venezia, Genova o la piazza Superiore di San Francesco ad Assisi, ritratti dall’artista nel corso dei suoi numerosi viaggi nel nostro Paese. La mostra è parte del ciclo “Italia Lidera”, a cui Matilde Hubaide aveva già preso parte nel 2022, che ha l’obiettivo di diffondere ...