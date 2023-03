Coppie omogenitoriali | Fratoianni | ' Le posizioni del governo fanno schifo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : VIDEO | Elly Schlein: 'Il Pd aderisce al presidio di sabato a Milano sui figli delle coppie omogenitoriali, contro… - SusannaCeccardi : La proposta UE di riconoscere i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali non può essere presa in considerazion… - SimoneAlliva : 'Dobbiamo difendere i diritti di tutti i bambini, anche delle coppie omogenitoriali'. La segretaria del Pd, Elly… - tobiamc : RT @HSkelsen: Io stamattina sto lavorando da casa e sento la destra che parla di riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali ad #agor… - elenavilla3 : RT @annapaolaconcia: Le soluzioni sono 2 per affrontare seriamente il tema delle famiglie #omogenitoriali: 1) #matrimonioegualitario 2) est… -

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, ha attaccato il governo Meloni sui provvedimenti contro le famigliee il divieto di registrare i figli. "Le posizioni di questo governo e della destra fanno schifo, perché la si può pensare in ogni modo, ma c'è una cosa che non può essere consentita a ...... Portogallo e a Cipro) e che possono accedervi soloeterosessuali. Non è stato considerato, ... Quel che è sicuro è che, per le famiglie, l'assenza di riconoscimento e tutela è una ...A meno di due giorni dall'annuncio di stop alle registrazioni si ha notizia di quattro iscrizioni di figli diimpugnate dalla procura di Milano, il sindaco di Milano, Giuseppe ...

Figli coppie omogenitoriali, Schlein: "Il Pd aderisce al presidio di sabato a Milano" - Italia Agenzia ANSA

E comunque rispettiamo la legge») non è un caso isolato in Veneto: il sindaco leghista di Treviso nonché presidente di Anci Veneto (l’associazione dei Comuni italiani) non nega l’iscrizione ...Nell’assenza di una decisione – in questo vero e proprio vuoto di politica – le famiglie omogenitoriali hanno continuato la ... e che possono accedervi solo coppie eterosessuali. Non è stato ...