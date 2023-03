Coppe nel vivo, allarme “hooligans” a Napoli e Roma. L’ombra della Wagner tra le tifoserie europee (Di venerdì 17 marzo 2023) Sedie contro un pullman di tifosi Romanisti a San Sebastian, Napoli messa a ferro e fuoco dagli ultras tedeschi dell’Eintracht Francoforte, e ancora prima gli scontri del post partita di Roma-Empoli, che hanno visto in azione i supporter della Stella Rossa di Belgrado. Sono solo gli ultimi episodi che portano alla luce una recrudescenza della violenza del tifo organizzato non solo in Italia ma anche all’estero. Una violenza che, secondo le ultime rivelazioni, avrebbe visto scendere in campo perfino alcuni mercenari serbi della Wagner, partiti dal Donbass per rubare lo striscione dei Fedayn, mettendo a segno un clamoroso smacco agli ultrà giallorossi. Ma se le tifoserie sembrano essersi scatenate in tutta Europa, le prime avvisaglie, tutt’altro che ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 marzo 2023) Sedie contro un pullman di tifosinisti a San Sebastian,messa a ferro e fuoco dagli ultras tedeschi dell’Eintracht Francoforte, e ancora prima gli scontri del post partita di-Empoli, che hanno visto in azione i supporterStella Rossa di Belgrado. Sono solo gli ultimi episodi che portano alla luce una recrudescenzaviolenza del tifo organizzato non solo in Italia ma anche all’estero. Una violenza che, secondo le ultime rivelazioni, avrebbe visto scendere in campo perfino alcuni mercenari serbi, partiti dal Donbass per rubare lo striscione dei Fedayn, mettendo a segno un clamoroso smacco agli ultrà giallorossi. Ma se lesembrano essersi scatenate in tutta Europa, le prime avvisaglie, tutt’altro che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Il calcio italiano porta ai 4^di finale delle Coppe Europee 6 squadre su 7: l’ultima volta era successo nel 1999. N… - gippu1 : Dopo l'eliminazione del Tottenham, per la prima volta nella storia l'Italia arriva al 15 marzo con 7 squadre su 7 a… - SecolodItalia1 : Coppe nel vivo, allarme “hooligans” a Napoli e Roma. L’ombra della Wagner tra le tifoserie europee… - pep2073 : #Fiorentina ha vinto la Coppa delle Coppe nel 1961 e quest'anno è la favorita per vincere la #ConferenceLeague - pmm131x : @AngelOne_ Derby Champions 2003 dico no perché temo che avremmo perso cmq la finale Una tra 5/5, 26 aprile 98 e la… -