Coppa Davis 2023, stabilita la data del sorteggio: Italia in seconda fascia e possibili incroci con Spagna, Canada e USA (Di venerdì 17 marzo 2023) C’è la data. Il 29 marzo alle ore 16.00 andrà in scena il sorteggio per le Finali di Coppa Davis 2023 a Malaga. Saranno definiti i quattro gironi, dal 12 al 17 settembre, in quattro diverse città in altrettanti Paesi. Le sedi saranno confermate in occasione della cerimonia. Come da regolamento, al termine della fase a gironi, le prime due classificate di ogni raggruppamento giocheranno proprio in Spagna la fase conclusiva, dai quarti all’atto conclusivo, dal 21 al 26 novembre. A questo proposito, l’ITF ha comunicato anche le fasce del sorteggio. In ogni girone sarà inserita una nazione da ciascuna delle quattro fasce, compresa quella che ospiterà gli incontri del gruppo. Nella prima fascia ci sono Canada e Australia, rispettivamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) C’è la. Il 29 marzo alle ore 16.00 andrà in scena ilper le Finali dia Malaga. Saranno definiti i quattro gironi, dal 12 al 17 settembre, in quattro diverse città in altrettanti Paesi. Le sedi saranno confermate in occasione della cerimonia. Come da regolamento, al termine della fase a gironi, le prime due classificate di ogni raggruppamento giocheranno proprio inla fase conclusiva, dai quarti all’atto conclusivo, dal 21 al 26 novembre. A questo proposito, l’ITF ha comunicato anche le fasce del. In ogni girone sarà inserita una nazione da ciascuna delle quattro fasce, compresa quella che ospiterà gli incontri del gruppo. Nella primaci sonoe Australia, rispettivamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Coppa Davis 2023, stabilita la data del sorteggio: Italia in seconda fascia e possibili incroci con Spagna, Canada… - sportface2016 : Coppa Davis 2023, il 29 marzo si terrà il sorteggio: Italia in seconda fascia #DavisCupFinals - armdigennaro : RT @lucianocapone: @makkox Sì, però anche lì non ci siamo: la coppa Davis è del 1976, il colpo di stato del 1973. Altro che 'fresco di golp… - bisio_erica : @Zziagenio78 Viene servita dentro la Coppa Davis - gariwo_onlus : RT @caremani: «Oltre settecento oppositori salvati durante il regime di Pinochet. Cosa resta dell’opera del diplomatico italiano Tomaso de… -