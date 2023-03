Coperto con la vernice il murale d’autore per le vicende iraniane (Di venerdì 17 marzo 2023) E’ stato Coperto con della vernice nera il murale con Marge Simpson e Khamenei apparso sabato davanti al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell’Iran a Milano di cui il Console Generale Daryoush Sowlat , intitolato “The Final Cut – Marge e Khamenei” dell’artista aleXsandro Palombo. Nell’ultima opera Marge Simpson è riapparsa davanti al consolato dell’Iran con la testa di Khamenei in mano, un’opera simbolica con cui l’artista ha completato un trittico di murales realizzati per condannare le feroci repressioni adottate dalla Repubblica islamica e a sostegno della resistenza coraggiosa delle donne iraniane. “La censura talebana – il commento dell’artista- è arrivata puntuale anche questa mattina nel centro di Milano ed è la dimostrazione di quanto la dittatura di Teheran abbia paura del ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) E’ statocon dellanera ilcon Marge Simpson e Khamenei apparso sabato davanti al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell’Iran a Milano di cui il Console Generale Daryoush Sowlat , intitolato “The Final Cut – Marge e Khamenei” dell’artista aleXsandro Palombo. Nell’ultima opera Marge Simpson è riapparsa davanti al consolato dell’Iran con la testa di Khamenei in mano, un’opera simbolica con cui l’artista ha completato un trittico dis realizzati per condannare le feroci repressioni adottate dalla Repubblica islamica e a sostegno della resistenza coraggiosa delle donne. “La censura talebana – il commento dell’artista- è arrivata puntuale anche questa mattina nel centro di Milano ed è la dimostrazione di quanto la dittatura di Teheran abbia paura del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Guerriglia in pieno centro a Napoli,dove si sono verificati scontri tra i tifosi dell'Eintracht e decine di persone… - pallanteceleste : pensare che con tutti gli aerei che le abbiamo fatto, avremmo coperto l'intera cifra della cauzione... #donnalisi - Catwoma83329648 : @MurgiaNicole93 Nicole ti voglio bene e mi piaci, ma non puoi fare finta che Daniele non si sia mai comportato male… - rango_claudia : @ebiEbibo Ma poi ritornando al discorso Micol e Anto lei che punta il dito contro Anto dicendo che fa la vittima ed… - itismichs : Tutta sta gente shockata per l'espulsione di Daniele quando doveva essere squalificato la scorsa volta e invece fu… -