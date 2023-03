Convocati Italia, Baschirotto assente e i tifosi non ci stanno: «Perchè Bonucci al suo posto?» (Di venerdì 17 marzo 2023) Baschirotto assente dai Convocati dell’Italia per gli impegni con Inghilterra e Malta. E i tifosi sui social non ci stanno Diramata la lista dei Convocati dell’Italia per i prossimi impegni contro Inghilterra e Malta, ma le liste del ct Roberto Mancini fanno inevitabilmente discutere qualcuno. Baschirotto sinceramente doveva esserci— Diego Ferrara (@DiegoFerrara17) March 17, 2023 Bonucci e non Baschirotto, Pessina e non Fagioli.Chi è causa del suo mal, pianga se stesso— Rick (@Rick I am ) March 17, 2023 Ha convocato Buongiorno e non Baschirotto ??— Alex (@RobynAlex88) March 17, 2023 Sui social è balzato in tendenza il nome di Baschirotto, escluso dal ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023)daidell’per gli impegni con Inghilterra e Malta. E isui social non ciDiramata la lista deidell’per i prossimi impegni contro Inghilterra e Malta, ma le liste del ct Roberto Mancini fanno inevitabilmente discutere qualcuno.sinceramente doveva esserci— Diego Ferrara (@DiegoFerrara17) March 17, 2023e non, Pessina e non Fagioli.Chi è causa del suo mal, pianga se stesso— Rick (@Rick I am ) March 17, 2023 Ha convocato Buongiorno e non??— Alex (@RobynAlex88) March 17, 2023 Sui social è balzato in tendenza il nome di, escluso dal ...

