Controlli in materia agroalimentare, denunciato il titolare di un salumificio

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un salumificio del Mandamento baianese. L'accusa è quella di aver violato alcune norme in materia agroalimentare: nell'opificio sono stati rinvenuti prodotti alimentari (congelati e sottovuoto) in cattivo stato di conservazione e privi di etichettatura. Nel corso delle verifiche è emerso che l'imprenditore, in qualità di custode giudiziario, non aveva provveduto alla regolare conservazione di circa 30 quintali di salumi già precedentemente sottoposti a sequestro amministrativo. Complessivamente, sono stati sequestri oltre 15 quintali di carne suina e salumi, per un valore complessivo di circa 10.000 euro.

