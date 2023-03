Contratto scuola | Valditara firma l’integrazione | 300 mln in più per gli stipendi del comparto Istruzione e Ricerca

(Di venerdì 17 marzo 2023) Su proposta del Ministro dell’e del Merito Giuseppe(nella foto), è stato integrato l’Atto di indirizzo dell’accordo sottoscritto con i Sindacati lo scorso 10 novembre in tema di aumento delle retribuzioni del personale scolastico. Tale integrazione mette ulteriori 300 milioni di euro circa, stanziati dalla legge di bilancio 2022 sul Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF), a disposizione della contrattazione tra ARAN e Organizzazioni sindacali per il rinnovo delCollettivo Nazionale di Lavoro del. Questi 300 mln saranno destinati all’incremento della componente fissa della retribuzione del personale della. Si tratta di un nuovo atto concreto del Governo in coerenza con l’impegno ...

È stato lo stesso ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a darne comunicazione con l’integrazione dei fondi all’atto di indirizzo relativo al rinnovo del contratto della scuola (comparto ...Naddeo ha anche ricordato che il contratto non riguarda solo il mondo della scuola, ma anche l’articolato universo degli enti di ricerca, delle accademie e dei conservatori e delle università. Si ...