Contratto scuola | 300 mln in più per gli stipendi del comparto Istruzione e Ricerca

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news24_city : Fibre di amianto nella palestra della scuola “Fermi”: oggi la firma sul contratto per la rimozione… - Agenparl : Le #Ferie mai prese vanno pagate perché il ... - - orizzontescuola : Rinnovo contratto scuola, si accelera: tre riunioni in una settimana. Naddeo (ARAN): “Obiettivo chiudere quanto pri… - qui_finanza : Contratto scuola, aumentano gli stipendi dei docenti - gaetiannone1971 : RT @MIsocialTW: Su proposta del Ministro @G_Valditara, è stato integrato l’Atto di indirizzo dell’accordo sottoscritto con i Sindacati lo s… -

...sindacati il 10 novembre scorso in merito all'aumento delle retribuzioni del personale della:... per la contrattazione tra ARAN e organizzazioni sindacali per il rinnovo delCollettivo ......destinando '300 milioni di euro per un più significativo stipendio per i lavoratori della', ... 'Sono d'accordo da sempre - ha aggiunto la premier - il lavoro è lavoro a prescindere dal. ...'I docenti precari - il commento del segretario generale del sindacatopratese della Cgil, ...consentire ai due docenti di godere delle opportunità formative al pari dei colleghi cona ...

Rinnovo contratto scuola, si accelera: tre riunioni in una settimana. Naddeo (Aran): “Obiettivo chiudere quanto prima” Orizzonte Scuola

Su iniziativa del ministro Valditara, integrato l'accordo di novembre coi sindacati. La Commissione europea sta esaminando il testo per le nuove assunzioni. Fondi Pnrr anche alle paritarie ...Su proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito (MIM), Giuseppe Valditara, è stato infatti integrato l’Atto di indirizzo dell’accordo sul rinnovo del contratto scuola per la parte economica ...