Contratto per sostituzione di maternità: i vantaggi per i datori di lavoro (Di venerdì 17 marzo 2023) I datori di lavoro possono stipulare contratti a tempo determinato per la sostituzione delle lavoratrici (o dei lavoratori) che si assentano per maternità (congedo obbligatorio e/o facoltativo). Di seguito approfondiremo le caratteristiche ed i vantaggi di questa tipologia contrattuale. Il rapporto di lavoro Il lavoro a tempo determinato per sostituzione di maternità rientra nella più ampia casistica dei rapporti di lavoro a termine. Però, secondo la normativa vigente, è contraddistinto da alcune peculiarità: deve essere predisposto un Contratto in forma scritta, occorre specificare la scadenza, da intendersi come data fissa oppure come termine che faccia riferimento al verificarsi del rientro della ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 marzo 2023) Idipossono stipulare contratti a tempo determinato per ladelle lavoratrici (o dei lavoratori) che si assentano per(congedo obbligatorio e/o facoltativo). Di seguito approfondiremo le caratteristiche ed idi questa tipologia contrattuale. Il rapporto diIla tempo determinato perdirientra nella più ampia casistica dei rapporti dia termine. Però, secondo la normativa vigente, è contraddistinto da alcune peculiarità: deve essere predisposto unin forma scritta, occorre specificare la scadenza, da intendersi come data fissa oppure come termine che faccia riferimento al verificarsi del rientro della ...

