Contratto a tempo indeterminato | prova questo concorso! Requisiti | licenza media

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 17 marzo 2023) Se state cercando un lavoro conma non avete una laurea in tasca, ecco il concorso che potrebbe fare per voi. C’èfino al termine dimese per presentare domanda di partecipazione a un nuovo concorso pubblico che prevede l’assunzione dei vincitori con un. Vediamo nel dettaglio tutte le condizioni e iper candidarsi. Un lavoro connon capita tutti i giorni soprattutto per chi non ha una laurea – AnsaFoto (Ilovetrading.it)Il Comune di Milano ha indetto un concorso per l’assunzione di 17 operai: idraulici, fabbri saldatori, elettricisti, controller del verde e autisti ...