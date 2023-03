Conto cointestato: una sentenza cambia le cose. Cosa si rischia facendo questo errore (Di venerdì 17 marzo 2023) Avere un Conto corrente cointestato è una soluzione molto utilizzata nelle famiglie italiane. Molti in questo modo, oltre a gestire le finanze della famiglia, dividono anche le spese che questa comporta. Bisogna però stare attenti quando si decide di affidarsi ad una soluzione economica simile. Perché? Andiamo a scoprire tutto all’interno dell’articolo. La Cassazione si è trovata a far fronte ad un problema esposto da due coniugi entrati in disaccordo, proprio per motivi economici legati al Conto cointestato. La moglie aveva versato sul libretto una quantità di denaro che successivamente è stata prelevata dal marito a sua insaputa. Ecco, proprio di fronte a questi accadimenti bisogna fare molta attenzione, parliamo di quando si sceglie di intestare il proprio denaro in un Conto ... Leggi su blowingpost (Di venerdì 17 marzo 2023) Avere uncorrenteè una soluzione molto utilizzata nelle famiglie italiane. Molti inmodo, oltre a gestire le finanze della famiglia, dividono anche le spese che questa comporta. Bisogna però stare attenti quando si decide di affidarsi ad una soluzione economica simile. Perché? Andiamo a scoprire tutto all’interno dell’articolo. La Cassazione si è trovata a far fronte ad un problema esposto da due coniugi entrati in disaccordo, proprio per motivi economici legati al. La moglie aveva versato sul libretto una quantità di denaro che successivamente è stata prelevata dal marito a sua insaputa. Ecco, proprio di fronte a questi accadimenti bisogna fare molta attenzione, parliamo di quando si sceglie di intestare il proprio denaro in un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Conto cointestato: cambia tutto e vediamo limite numero cointestatari - LaNada78093262 : Ho un’altra sorpresa per te. Ti porto in banca a vedere come apro un nuovo conto NON cointestato! #90giorniperinnamorarsi - infoitinterno : Conto corrente cointestato: chi può prelevare? - too_xedo : Eh. Prima il conto cointestato con zia Rita. Bicentenaria. Poi tragedia prematuramente viene a mancare: il nipotino… -