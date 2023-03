Continuano le esplosioni misteriose | dove è stata colpita la Russia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fxromanfer : RT @Erdsve: ??Esplosioni segnalate a Slavyansk e Konstaninovka. L'artiglieria russa???? e gli attacchi missilistici continuano sulle retrovie… - antbar12 : RT @Erdsve: ??Esplosioni segnalate a Slavyansk e Konstaninovka. L'artiglieria russa???? e gli attacchi missilistici continuano sulle retrovie… - Erdsve : ??Esplosioni segnalate a Slavyansk e Konstaninovka. L'artiglieria russa???? e gli attacchi missilistici continuano sul… - SISAsindacato : 24 febbraio 2022 Mentre a #Kiev suonano le sirene d’allarme antiaereo e continuano a verificarsi esplosioni, chi pu… - radiostereo103 : Si è arrestato il flusso lavico emerso ieri mattina dalla zona craterica nord dello Stromboli e che aveva raggiunto… -

si sono verificate nella regione di Sumy, nel nord dell'Ucraina, secondo quanto ... "Le truppe russela loro offensiva contro Avdiivka. Gli ucraini sono stati messi fuori ...... accanto alle innumerevolinucleari che hanno devastato il pianeta, sono iniziate, e ... L'impresa, naturalmente, è rischiosa,i ricercatori, ma le straordinarie potenzialità ......pomeriggio di ieri una colonna di fumo si è alzata su Mariupol e si sono udite alcune. ... La linea calda resta quella di Bakhmut, dove entrambi gli schieramentia registrare forti ...

Esplosione Molini, depositata la perizia per chiarire l'accaduto - Primocanale.it - Le notizie aggiornate d... Primocanale

È salito a undici in Colombia il numero dei minatori uccisi dalle esplosioni a catena avvenute la notte scorsa in cinque miniere nel villaggio di Peñas de Cajón, nel comune di Sutatausa (dipartimento ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...