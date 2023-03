Congresso CGIL, Landini: 'Bisogna imparare ad ascoltare per avere il diritto di essere ascoltati' (Di venerdì 17 marzo 2023) - Le parole del segretario generale della CGIL nel presentare la presidente del Consiglio sul palco del Congresso nazionale del sindacato Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 marzo 2023) - Le parole del segretario generale dellanel presentare la presidente del Consiglio sul palco delnazionale del sindacato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Al congresso della CGIL ho detto le cose che pensiamo “dritte per dritte” senza retorica e fiocchetti. E mi sono an… - GiuseppeConteIT : Il mio intervento questa mattina al XIX congresso della CGIL: - DantiNicola : La faccia di bronzo di Giuseppe #Conte è ormai una certezza per la politica italiana. Oggi il leader del #M5S al co… - cocchi2a : RT @Ecatetriformis: Il gruppo di minoranza interna alla Cgil è in presidio davanti all'ingresso del Palacongressi di Rimini, dove si tiene… - Fabio_Pivetta : #Meloni al congresso #Cgil. Ma con i fascisti non avevamo deciso di non parlare mai più? Chi ha coraggio di prender… -