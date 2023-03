Conference League, l’avversario della Fiorentina (Di venerdì 17 marzo 2023) Ecco l’avversario della Fiorentina per i quarti di finale di Conference League. Tutti i dettagli sul sorteggio della viola Alle 14.00 a Nyon sono andati in scena i sorteggi dei quarti di finale di Conference League. La Fiorentina ha pescato un avversario di medio livello, il Lech Poznan. Il club viola all’andata giocherà in trasferta, mentre il ritorno tra le mura di casa. In una possibile semifinale la squadra di Italiano potrebbe incontrare una tra Nizza e Basilea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Eccoper i quarti di finale di. Tutti i dettagli sul sorteggioviola Alle 14.00 a Nyon sono andati in scena i sorteggi dei quarti di finale di. Laha pescato un avversario di medio livello, il Lech Poznan. Il club viola all’andata giocherà in trasferta, mentre il ritorno tra le mura di casa. In una possibile semifinale la squadra di Italiano potrebbe incontrare una tra Nizza e Basilea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

