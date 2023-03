Concorsi pubblici marzo 2023 per diplomati e laureati | ecco quali sono

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 marzo 2023) Se stai cercando un’occupazione e vuoi metterti in gioco attraverso la partecipazione a qualche concorso pubblico, nel mese didiverse le occasioni disponibili. Infatti, iindetti nelle scorse settimane ed ancora apertinumerosi. Anche le figure professionali ricercatealquanto diversificate e vanno dai funzionari per iè richiesta una laurea, fino ai semplici tecnici per iè invece richiesto il diploma e, in alcuni casi, la licenza media. Di seguito iattivi ma in procinto di scadere per il mese di. Concorso Polizia Penitenziaria, bando per 1.713 posti: requisiti e come candidarsi Le selezioni per i ...