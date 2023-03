Concorrenti Isola dei Famosi 2023, famosa attrice svela perché ha accettato: “Ecco quando sono stata contattata” (Di venerdì 17 marzo 2023) Corinne Clery sta per sbarcare in Honduras. Al termine del Grande Fratello Vip si riapriranno i battenti dell’Isola dei Famosi e, proprio l’attrice francese ha spiegato perché ha accettato di partecipare tra le pagine del settimanale Nuovo. Concorrenti Isola dei Famosi, Corinne Clery svela perché ha accettato sono stata contattata alla fine di ottobre ed... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 17 marzo 2023) Corinne Clery sta per sbarcare in Honduras. Al termine del Grande Fratello Vip si riapriranno i battenti dell’deie, proprio l’francese ha spiegatohadi partecipare tra le pagine del settimanale Nuovo.dei, Corinne Cleryhaalla fine di ottobre ed... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Concorrenti Isola dei Famosi 2023, famosa attrice svela perché ha accettato: “Ecco quando sono stata contattata”… - Nadia60389581 : #oriele Alfonzo una proposta questo GF doveva durare fino a metà maggio metti altri concorrenti e andate avanti nie… - kri64597534 : @BITCHYFit Si sì..sicurante uno dei prossimi a cui parteciperà sarà l’isola dei famosi così sta in costume tutto il… - Nadia60389581 : #oriele autori una proposta fatelo durare fino a fine maggio questo GF ci fareste tanta gioia mettete un paio di co… - Nadia60389581 : #vi do un consiglio fatelo durare fino a giugno questo gf ci mankera troppo non fate l'isola e fatelo durare di più… -