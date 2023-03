Con le Gazzette un nuovo regalo "green": stavolta tocca alle carote (Di venerdì 17 marzo 2023) Cari lettori green, da domani, sabato 18 marzo 2023, in edicola con la Gazzetta della Martesana e la Gazzetta dell'Adda troverete un grande classico dell'orto: la carota. La radice più amata per la sua bontà, anche dai bambini e non solo dai conigli, ottima sia cruda che cotta. In regalo con il ... Leggi su primalamartesana (Di venerdì 17 marzo 2023) Cari lettori, da domani, sabato 18 marzo 2023, in edicola con la Gazzetta della Martesana e la Gazzetta dell'Adda troverete un grande classico dell'orto: la carota. La radice più amata per la sua bontà, anche dai bambini e non solo dai conigli, ottima sia cruda che cotta. Incon il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScaltritiLab : Viene da uno che ha visto pazienti raggirati da ciarlatani omeopati che li hanno convinti a non curarsi con farmaci… - Cinder_XVII : RT @ScaltritiLab: Viene da uno che ha visto pazienti raggirati da ciarlatani omeopati che li hanno convinti a non curarsi con farmaci effic… - GibelliTiziana : RT @ScaltritiLab: Viene da uno che ha visto pazienti raggirati da ciarlatani omeopati che li hanno convinti a non curarsi con farmaci effic… - teobaratto90 : RT @ScaltritiLab: Viene da uno che ha visto pazienti raggirati da ciarlatani omeopati che li hanno convinti a non curarsi con farmaci effic… - Federic63851806 : RT @ScaltritiLab: Viene da uno che ha visto pazienti raggirati da ciarlatani omeopati che li hanno convinti a non curarsi con farmaci effic… -