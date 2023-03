(Di venerdì 17 marzo 2023) Bergamo.re all’interno degli spazi. Sabato 1 aprile inizia– Ricerca e movimento per Parkinson un’iniziativa gratuita di Festival Orlando di Bergamo in collaborazione con Fondazione del Teatro Grande di Brescia e Accademia Carrara in occasioneCapitale Italiana2023.è un progetto composto da otto incontri (dal 1 aprile all’8 luglio, ogni due settimane) nato con l’intento di promuovere l’espressione libera del proprio corpo all’interno degli spazi. Nelle province di Bergamo e Brescia sarà dunque possibile partecipare a questo progetto all’interno dei saloni di meravigliose ville, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laspezianews : Al Civico una settimana di spettacoli e incontri dedicati alla danza con Jacopo Godani Dal 18 al 22 aprile 2023 Il… - micucci_roberta : Oggi ballo Murder on the dance floor come una Diana qualsiasi con le cuffiette nelle orecchie ????????????? poche potran… - RadioTigullio : E' Mezzanotte.. per i nottambuli Massimo Lanzi passa al comando di Radio Tigullio Web con. 'La Radio a modo mio' t… - imluca_ : DANCE MOKEY QUESTA CANZKNE DJ MERDA PURE CON IL RECORD DI COPIE VENDUTE VAI VIA - revontulii : @THEAVCHER pero' sono d'accordo con te Alessio e' bravissimo a me piace molto di piu' di Isobel, che ripetero' fino… -

La rassegna - concorso per spettacolidue attori in scena propone gli ultimi due appuntamenti, ... 21 corpo di ballo "Adriana CavaCompany" voce "guest star" Fabrizio Voghera (Quasimodo in ...Senza concorrenti invece Emma Thompson,il suo nudo integrale a 63 anni . Una prima volta anche ... Come appunto in 'The Wrestler', dove interpretava una ballerina di lap, e in 'Onora il padre ...floor evolutiva. Geniale2 Yves Tumor - Voto 7,50 - Yves si mette alla prova. Sperimenta e ...50 - Progetto parallelo per Donald Glover che ha pubblicato un nuovo EP in connessionela sua ...

Con Dance Well Diffuso si balla nei luoghi della cultura BergamoNews.it

Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre Trust Me L'amica geniale The ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...