Comunicazione, digitale accelera ma componente umana resta centrale (Di venerdì 17 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “La parola giusta per spiegare il cambiamento nel mondo della Comunicazione è ‘complessità'. Un aspetto fondamentale è riuscire a governarla, comprenderla e interpretarla”. Lo ha detto Filippo Nani, presidente di Ferpi, la Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.“La pandemia – ha continuato Nani – ha rappresentato un grande momento di cambiamento, che ci ha fatto capire l'importanza della Comunicazione e di quanto sia un aspetto delicato, strategico e da gestire con estrema attenzione perchè una Comunicazione sbagliata rischia di produrre danni alla salute delle persone. Da questo punto di vista – ha proseguito – un aspetto su cui insisteremo molto è il tema della responsabilità perchè usiamo strumenti delicati e quando ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “La parola giusta per spiegare il cambiamento nel mondo dellaè ‘complessità'. Un aspetto fondamentale è riuscire a governarla, comprenderla e interpretarla”. Lo ha detto Filippo Nani, presidente di Ferpi, la Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.“La pandemia – ha continuato Nani – ha rappresentato un grande momento di cambiamento, che ci ha fatto capire l'importanza dellae di quanto sia un aspetto delicato, strategico e da gestire con estrema attenzione perchè unasbagliata rischia di produrre danni alla salute delle persone. Da questo punto di vista – ha proseguito – un aspetto su cui insisteremo molto è il tema della responsabilità perchè usiamo strumenti delicati e quando ...

