Comune di Turriaco | Concorso per 1 Direttore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ildiha emesso un Bando diper selezionare 1 Istruttore Direttivo, in categoria D. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale in materie tecniche, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza delle norme che regolano il settore urbanistico e dei moderni sistemi informatici di disegno. Completeranno il profilo buone doti comunicative, organizzative, e predisposizione al team working. Bando diSi rende noto che é indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed ...