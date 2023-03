Comune di Cornate d’Adda | Concorso per 1 Amministrativo Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ildiha emesso un Bando Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore, in categoria C, da assegnare al settore lavori pubblici ed ecologia. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si tratta di una Posizione di Alto Livello, il Bando richiede laurea magistrale in materie tecniche ed economiche, esperienza nella mansione, conoscenza approfondita delle tematiche economiche in relazione all’ecologia, cittadinanza italiana, ottime doti comunicative e collaborative. Bando diE' indettopubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore, categoria C, presso il settore lavori ...