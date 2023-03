Compiono un furto presso i cantieri dell’alta capacità e poi si danno alla fuga

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlle prime ore dell’alba di questa mattina, a Melizzano, in località Torello, i Carabinieri della Stazione di Amorosi, nel corso di specifico servizio di controllo del territorio finalizzatoprevenzione dei furti e danneggiamenti ai danni deiin corso sulla linea ferroviaria altatratta Napoli-Bari, notavano in lontananza sulla S.S. 265 VAR direzione Maddaloni un’Audi A3 viaggiante a pieno carico e con gli pneumatici sporchi di fango. Insospettitisi e dopo aver allertato l’altra pattuglia della Compagnia di Cerreto Sannita impegnata nel pattugliamento della zona, i militari si avvicinavano al veicolo per procedere al controllo. All’intimazione dell’alt ne scaturiva un inseguimento per circa 5 km che si concludeva con l’abbandono repentino del veicolo da parte di 3 soggetti ...