Commercio Estero | gennaio import - 3 | 2% | per calo energetici

A gennaio 2023 l'Istat stima una crescita congiunturale modesta per le esportazioni (+0,2%) e una flessione per le importazioni (-3,2%).

A gennaio 2023 l'Istat stima una crescita congiunturale modesta per le esportazioni (+0,2%) e una flessione per le importazioni ( - 3,2%). . "Per l'import - commenta l'Istat - il calo su base mensile, ...... alla Camera didi Alessandria e Asti, in collaborazione con i Consorzi di Tutela e al ... Lo confermano i 13 milioni di bottiglie vendute all'. E' importante cementare i nostri territori ...A gennaio, la moderata crescita congiunturale dell'export è sostenuta dalle vendite verso i paesi extra UE, in particolare di beni intermedi e beni di consumo non durevoli. Per l'import - spiega l'...

A gennaio 2023 il saldo commerciale è negativo e pari a -4.194 milioni di euro (-6.520 milioni a gennaio 2022). Il deficit energetico (-7.760 milioni) è di poco superiore rispetto a un anno prima ...E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti, su dati relativi al commercio estero dell'Istat a gennaio 2023. La Germania resta il principale mercato di sbocco dell'alimentare in aumento a gennaio ...