"Com'eri vestita?", a Cividate la mostra contro la violenza sulle donne (Di venerdì 17 marzo 2023) Cividate al Piano. "Com'eri vestita?" – Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale", la mostra itinerante realizzata dal Centro Antiviolenza Cerchi d'Acqua e presentata per la prima volta nel marzo 2018, sarà visitabile a Cividate al Piano dal 18 al 26 marzo 2023, nell'aula studio del centro socio-culturale in Via San Rocco. L'evento è organizzato dal Comitato di quartiere "amici del castello" di Cividate al Piano, con la collaborazione del Corpo bandistico cittadino "San Nicolò", dell'associazione "La città del giovane", dell'UDI Velia Sacchi e con il patrocinio del Comune di Cividate al Piano. L'evento di inaugurazione sarà sabato 18 marzo alle ore 17.00 con la presenza delle associazioni organizzatrici. Dalle 18 sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maraslepaw : come la mia nutrizionista che dopo un mese mi disse “ma non eri vestita così pure l’ultima volta?” chitabbi - i369ltw : ma ti riprendi ?? è letteralmente lo stesso discorso di 'com'eri vestita?' lo capisci che non ha senso - celvavda : Fino al 19/03 la mostra 'Com'eri vestita?' contro gli stereotipi che colpevolizzano le donne vittime di #stupro è n… - calvi1956 : RT @AmnestyPiemonte: Inizia oggi, fino al 1° aprile 2023 TORINO - COM'ERI VESTITA? Storie di violenza attraverso i vestiti indossati dalle… - Stefani47755010 : RT @AmnestyPiemonte: Inizia oggi, fino al 1° aprile 2023 TORINO - COM'ERI VESTITA? Storie di violenza attraverso i vestiti indossati dalle… -

