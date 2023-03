Come tanti collaboratori scolastici del sud al nord, lotto per sopravvivere a rincari e spese per trasferte. Lettera (Di venerdì 17 marzo 2023) Inviata da Dario Landi - Buongiorno alla redazione, senza troppi giri di parole voglio chiedere: È giusto , secondo voi, manipolare gli stipendi dei poveri lavoratori con addizionali regionali e comunali, acconti e saldi e restituzioni bonus (art.1 dl 3/2020) da parte del nostro datore di lavoro? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 marzo 2023) Inviata da Dario Landi - Buongiorno alla redazione, senza troppi giri di parole voglio chiedere: È giusto , secondo voi, manipolare gli stipendi dei poveri lavoratori con addizionali regionali e comunali, acconti e saldi e restituzioni bonus (art.1 dl 3/2020) da parte del nostro datore di lavoro? L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Mi chiedete in tanti del -15, del cavillo, del vizio di forma. Non sono avvocato né giudice ma mi sento di ribadire… - marattin : …migliaia di euro di spese i condomini italiani, soprattutto in zone popolari. Anche oggi in tanti ci dicono: “eh m… - Piu_Europa : Proprio oggi che si celebra la giornata di tutte le donne, noi vogliamo fare gli auguri alla nostra piccola grande… - orizzontescuola : Come tanti collaboratori scolastici del sud al nord, lotto per sopravvivere a rincari e spese per trasferte. Lettera - Elviroxi1 : RT @RattaDiFranci: Gli haters che dicono che abbiamo usato i bot... ?????????? Spiace per voi, ma come abbiamo scritto per il primo aereo di Tav… -