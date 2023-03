Come sta Karsdorp? L'esito dei controlli dopo la botta al naso (Di venerdì 17 marzo 2023) Una qualificazione con i cerotti. L'unica nota negativa della serata in cui la Roma si è guadagnata l'accesso ai quarti di finale di Europa League (affronterà il Feyenoord) in casa della Real Sociedad è arrivata da Rick Karsdorp. Durante il primo tempo della trasferta spagnolo il terzino destro è stato costretto al cambio al 41' dopo aver subito una pesante botta dall'altro terzino, quello sinistro, Diego Rico. Il laterale ha rimediato un giallo dall'arbitro Kovacs per la volontarietà di andare a colpire Karsdorp, che ha avuto la peggio dopo il contatto ed ha dovuto lasciare spazio a Nicola Zalewski. L'olandese, tornato nella Capitale con il resto della squadra, si è sottoposto ad alcuni controlli strumentali che hanno evidenziato una frattura al naso per la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Una qualificazione con i cerotti. L'unica nota negativa della serata in cui la Roma si è guadagnata l'accesso ai quarti di finale di Europa League (affronterà il Feyenoord) in casa della Real Sociedad è arrivata da Rick. Durante il primo tempo della trasferta spagnolo il terzino destro è stato costretto al cambio al 41'aver subito una pesantedall'altro terzino, quello sinistro, Diego Rico. Il laterale ha rimediato un giallo dall'arbitro Kovacs per la volontarietà di andare a colpire, che ha avuto la peggioil contatto ed ha dovuto lasciare spazio a Nicola Zalewski. L'olandese, tornato nella Capitale con il resto della squadra, si è sottoposto ad alcunistrumentali che hanno evidenziato una frattura alper la ...

