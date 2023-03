Come sta Belen Rodriguez? La conduttrice rompe il silenzio dopo l’assenza da “Le Iene” (Di venerdì 17 marzo 2023) Personaggi Tv. Come sta Belen Rodriguez? La conduttrice non era accanto a Teo Mammucari durante l’ultima puntata de Le Iene di martedì 13 marzo 2023. Oltre a ciò, la diva è sparita dai social, dove solitamente invece è molto attiva. Un’assenza che ha preoccupato i fan che hanno pensato a tutto. Belen Rodriguez ha problemi di salute? Forse è nel bel mezzo di una crisi sentimentale? E proprio Belen dopo giorni di silenzio riappare sui social. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Verissimo”, Antonino Spinalbese parla del suo rapporto con Belen Leggi anche: Belen Rodriguez, scandalo a “Michelle Impossible”: pubblico senza ... Leggi su tvzap (Di venerdì 17 marzo 2023) Personaggi Tv.sta? Lanon era accanto a Teo Mammucari durante l’ultima puntata de Ledi martedì 13 marzo 2023. Oltre a ciò, la diva è sparita dai social, dove solitamente invece è molto attiva. Un’assenza che ha preoccupato i fan che hanno pensato a tutto.ha problemi di salute? Forse è nel bel mezzo di una crisi sentimentale? E propriogiorni diriappare sui social. (Continuale foto) Leggi anche: “Verissimo”, Antonino Spinalbese parla del suo rapporto conLeggi anche:, scandalo a “Michelle Impossible”: pubblico senza ...

