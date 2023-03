Come proteggere la propria attività da furto di informazioni (Di venerdì 17 marzo 2023) Se sei un manager o un direttore aziendale il pericolo di perdere i dati aziendali è alquanto limitato. Ci sono state aziende internazionali importanti che hanno pagato dazio a situazioni di fuga dei Big Data. Si è trattato, tuttavia, di episodi non così numerosi, perché spesso i sistemi di data protection, di cybersecurity e di sicurezza aziendale sono ottimi, aggiornati ed efficienti. Questo significa che se un dipendente di una great company perde o subisce il furto di device contenenti dati sensibili, scattano tutta una serie di procedure che garantiscono una protezione più che adeguata. Senza dimenticare che spesso ci sono poi dei server atti a effettuare il backup di ogni dato ciclicamente. Ben diversa è la situazione per le aziende a conduzione famigliare o per i liberi professionisti del settore del commercio, dell’editoria, del marketing e di tante ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 marzo 2023) Se sei un manager o un direttore aziendale il pericolo di perdere i dati aziendali è alquanto limitato. Ci sono state aziende internazionali importanti che hanno pagato dazio a situazioni di fuga dei Big Data. Si è trattato, tuttavia, di episodi non così numerosi, perché spesso i sistemi di data protection, di cybersecurity e di sicurezza aziendale sono ottimi, aggiornati ed efficienti. Questo significa che se un dipendente di una great company perde o subisce ildi device contenenti dati sensibili, scattano tutta una serie di procedure che garantiscono una protezione più che adeguata. Senza dimenticare che spesso ci sono poi dei server atti a effettuare il backup di ogni dato ciclicamente. Ben diversa è la situazione per le aziende a conduzione famigliare o per i liberi professionisti del settore del commercio, dell’editoria, del marketing e di tante ...

