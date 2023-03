"Come mi è stato insegnato". De Filippi spezza il cuore ai telespettatori (Di venerdì 17 marzo 2023) “Io inizierei a lavorare perché così mi è stato insegnato”. Con queste parole Maria De Filippi ha ripreso le registrazioni dei suoi programmi negli studi Elios di Roma - il talent show “Amici” e il dating show “Uomini e Donne” - dopo la morte improvvisa del marito e maestro di giornalismo Maurizio Costanzo, il 24 febbraio scorso. Il lavoro per non pensare e per lenire il dolore. L'avvocato Giorgio Assumma, il miglior amico di Costanzo e grande sostenitore della coppia, ha dichiarato di essere “preoccupato” per Maria De Filippi invitando gli amici a starle accanto. Ebbene, Come sta la conduttrice originaria di Pavia? Il settimanale “Chi” le ha dedicato la copertina del numero in edicola: “Tra sport e famiglia i prepara al lavoro”. #MariaDeFilippi apre la puntata di Amici ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) “Io inizierei a lavorare perché così mi è”. Con queste parole Maria Deha ripreso le registrazioni dei suoi programmi negli studi Elios di Roma - il talent show “Amici” e il dating show “Uomini e Donne” - dopo la morte improvvisa del marito e maestro di giornalismo Maurizio Costanzo, il 24 febbraio scorso. Il lavoro per non pensare e per lenire il dolore. L'avvocato Giorgio Assumma, il miglior amico di Costanzo e grande sostenitore della coppia, ha dichiarato di essere “preoccupato” per Maria Deinvitando gli amici a starle accanto. Ebbene,sta la conduttrice originaria di Pavia? Il settimanale “Chi” le ha dedicato la copertina del numero in edicola: “Tra sport e famiglia i prepara al lavoro”. #MariaDeapre la puntata di Amici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mrctrdsh : La protervia di #Meloni a volte è esasperante. Dice: Non firmerò il #Mes e comunque dubito che ci sia uno Stato che… - borghi_claudio : @alexbarbera Ma guarda che lo chiedi alla persona sbagliata. Fosse stato per me del PNRR non avrei preso un centesi… - putino : Ah che bello il dibattito tra Travaglio e Little Bears ieri sera in Tv. Posizioni così diverse ed un panorama così… - magicaGrmente22 : @DomaniGiornale @guidofontanelli (anche a canone calmierato) che non sono distribuite equamente ..., anzi ... e non… - Cucciolina96251 : RT @marifcinter: #Marotta: 'Comunicato Uefa? Dal punto di vista regolamentare, all'Inter doveva essere riservato un settore al 5% dell'impi… -